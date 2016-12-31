Глава Ассоциации хоккея Финляндии: у сборной на МЧМ не было баланса

Глава Ассоциации хоккея Финляндии Матти Нурминен прокомментировал увольнение главного тренера молодёжной сборной страны Юкки Раутакорпи после трёх поражений на МЧМ-2017.
«В хоккее всё зависит от результата. Мы не увидели того, что результат близок к потенциалу, который есть у команды. Мы считали, что Финляндия выступит лучше многих других команд. Но по какой-то причине у команды не было необходимого баланса. Мы вынуждены были принять сложное и болезненное решение.
Разрыв между тренером и игроками? Я бы не стал рассуждать о чём-то подобном, это дало бы ложное представление о том, чего мы хотим. Мы стремимся к тому, чтобы у команды были наилучшие шансы в серии за выживание. В принципе, всё сводится к результату», – цитирует функционера Ilta Sanomat.
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