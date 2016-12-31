Делл: матч с «Филадельфией» получился для меня довольно лёгким

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс»поделился впечатлениями от матча с «Филадельфией Флайерз» (2:0), в котором он отразил 21 бросок и оформил первый «сухарь» в своей карьере.«Думаю, матч получился для меня довольно лёгким. Мы не позволили сопернику создать много моментов. По-моему, мы провели лучший матч в этом году.Дэйв Хэкстол, который тренировал меня в команде университета Северной Дакоты, многое сделал для развития моей карьеры. Думаю, он порадовался за меня, потому что именно он помог мне оказаться там, где я есть сейчас», — приводятся слова Делла на официальном сайте НХЛ.