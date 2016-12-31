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«Авангард» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
31 декабря 2016, суббота. 15:18.
Хоккей
Омский «Авангард» поздравил своих болельщиков и любителей хоккея с наступающим 2017 годом.
Видеопоздравление также можно посмотреть
здесь
.
Также к болельщикам обратился капитан команды
Евгений Медведев
.
Поздравление Медведева можно посмотреть
здесь
.
Источник:
Официальный сайт ХК "Авангард"
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