Зиле: у финнов отличная команда, но это не значит, что у них невозможно выиграть

Защитник молодёжной сборной Латвии Кристапс Зиле поделился впечатлениями от матча с командой Словакии на чемпионате мира (2:4) и прокомментировал предстоящие матчи за выживание в элитной группе с командой Финляндии.
«Словаки были лучшей командой. Мы можем играть лучше и не собираемся отчаиваться. Финляндия — отличная команда, но это не значит, что у них невозможно выиграть. Мы постараемся и покажем свой лучший хоккей», — приводятся слова Зиле на официальном сайте МЧМ-2017.
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