Крикунов: думаю, следующий сезон будет последним в моей тренерской карьере

Главный тренер «Автомобилиста»подвёл итоги уходящего года и отметил, что рассчитывает закончить тренерскую карьеру после сезона-2017/18.«Самый главный итог года для меня в том, что я сейчас работаю с «Автомобиистом» в Екатеринбурге. У команды кое-что стало получаться, мы понемножку начали играть. И конечно же, очень важно, что все мои близкие – жена, сыновья – живы и здоровы. Из хоккея я вроде бы как далеко и не уходил. Просто вернулся на тренерскую работу.В будущем году хочу всем пожелать здоровья. Кстати, я в 2017-м стану дедом. () А ещё одно пожелание в наступающем году связано с моей работой. Хотелось бы, чтобы «Автомобилист» попал в восьмёрку. К этому надо ответственно отнестись, от зоны плей-офф мы не так далеко. Будем надеяться на то, что в 2017-м нам удастся выполнить поставленную цель: как всегда, когда я работаю, выйти в плей-офф. В конце уходящего года я подписал контракт на будущий сезон, и вот как раз думаю, что это будет мой последний тренерский контракт. Хотя никогда не говори «никогда», — цитирует Крикунова пресс-служба КХЛ.