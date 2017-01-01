Юртайкин, Волков не сыграют в матче МЧМ с командой Словакии

Защитник молодёжной сборной России Артём Волков и форвард команды Данил Юртайкин не сыграют в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с командой Словакии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв. Полностью состав выглядит следующим образом:
Самсонов (Красоткин);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;
Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;
Зборовский — Воронков, Ураков — Рубцов – Тренин;
Дронов, Алексеев — Беляев.
31 декабря в Торонто, на стадионе «Эйр Канада-центр», в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира—2017 состоится матч сборных России и Словакии. Встреча начнётся, когда в Москве уже будет 1 января, в 4:00.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.
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