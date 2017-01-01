Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу в овертайме над «Монреалем»

«Питтсбург Пингвинз» добился домашней победы над клубом «Монреаль Канадиенз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Уже на пятой минуте встречи счёт открылиз «Монреаля». «Питтсбург» ушёл от поражения за 55 секунд до конца третьего периода, а в овертайме победу им принёс, которого признали первой звездой этого матча. Защитник «Монреаля» Алексей Емелин очков в этом матче не набрал.«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома добилась спокойной победы над «Каролиной». «Молнии» уже в первом периоде забросили две шайбы, создав для себя комфортный задел. Никита Кучеров отдал две результативные передачи, но закончил встречу с показателем полезности «-1». Владислав Наместников очков не набрал, а голкиперотразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Василевский был назван второй звездой матча, а Кучеров – третьей.«Виннипег Джетс» дома потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в матче открыл российский форвард гостей Николай Кулёмин, его почин поддержали Джон Таварес, Шейн Принс, Райан Строум, Андрес Ли и Эндрю Лэдд, у хозяев отличились Шон Мэттьяс и Николай Элерс.