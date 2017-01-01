Сборная России обыграла Словакию и сыграет с Данией в четвертьфинале МЧМ

Сборная России добилась победы над командой Словакии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в субботу в Торонто, завершилась со счётом 2:0.
Россияне половину матча не могли распечатать ворота Матея Томека, на 30-й минуте Денис Гурьянов открыл счёт, добив шайбу в ворота при игре в большинстве. В середине третьего периода Яков Тренин воспользовался отличной передачей Кирилла Уракова и удвоил счёт в матче. Голкипер Илья Самсонов отразил 15 бросков в матче и впервые на турнире сыграл на ноль.