Сборная России обыграла Словакию и сыграет с Данией в четвертьфинале МЧМ

Сборная России добилась победы над командой Словакии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в субботу в Торонто, завершилась со счётом 2:0.Россияне половину матча не могли распечатать ворота Матея Томека, на 30-й минутеоткрыл счёт, добив шайбу в ворота при игре в большинстве. В середине третьего периодавоспользовался отличной передачей Кирилла Уракова и удвоил счёт в матче. Голкиперотразил 15 бросков в матче и впервые на турнире сыграл на ноль.