Сборная России провела тренировку за день до четвертьфинала МЧМ

Молодёжная сборная России провела утреннюю тренировку 1 января, за день до четвертьфинала чемпионата мира с командой Дании. В занятии вновь не приняли участия голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Данил Юртайкин. Полностью сочетания выглядяели следующим образом:
Вратари: Самсонов, Красоткин;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;
«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;
«Чёрные»: Дронов, Ураков — Тренин – Беляев;
«Белые»: Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.
Четвертьфинальный матч с командой Дании состоится 2 января, начало в 21:00 мск.
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