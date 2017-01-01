Сборная России провела тренировку за день до четвертьфинала МЧМ

Молодёжная сборная России провела утреннюю тренировку 1 января, за день до четвертьфинала чемпионата мира с командой Дании. В занятии вновь не приняли участия голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Данил Юртайкин. Полностью сочетания выглядяели следующим образом:Самсонов, Красоткин;Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;Дронов, Ураков — Тренин – Беляев;Зборовский — Воронков, Алексеев — Рубцов.Четвертьфинальный матч с командой Дании состоится 2 января, начало в 21:00 мск.