Дронов: у Дании хорошая команда, готовимся серьёзно к ним

Защитник молодёжной сборной Россиипрокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч чемпионата мира с датчанами.«У Дании хорошая мастеровитая команда, готовимся серьёзно к ним. Нужно настраиваться на всех одинаково и играть с одним настроем. Первый матч на турнире получился нервозным, а сейчас уже вкатился», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Четвертьфинальный матч с командой Дании состоится 2 января, начало в 21:00 мск.