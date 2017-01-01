Дронов: у Дании хорошая команда, готовимся серьёзно к ним

Защитник молодёжной сборной России Григорий Дронов прокомментировал предстоящий четвертьфинальный матч чемпионата мира с датчанами.
«У Дании хорошая мастеровитая команда, готовимся серьёзно к ним. Нужно настраиваться на всех одинаково и играть с одним настроем. Первый матч на турнире получился нервозным, а сейчас уже вкатился», — передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Четвертьфинальный матч с командой Дании состоится 2 января, начало в 21:00 мск.
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