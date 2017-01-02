«Анахайм» в серии буллитов одолел «Филадельфию», Кеслер оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз». Основное время встречи завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева льда.На 8-й минутевывел «Анахайм» вперёд, на что гости вскоре ответили точным броском Трэвиса Конечны. Кеслер вернул своей команде лидерство до перерыва, а на старте второго периода удвоил преимущество «Дакс», оформив хет-трик.Шон Кутюрье и Брэйден Шенн сделали счёт равным — 3:3, после чего зрители больше не увидели голов вплоть до серии буллитов. Решающей стала попытка, реализованная Кори Перри.