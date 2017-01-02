Мэттьюс, Кеслер, Гибсон — лучшие игроки дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Третьей звездой признан вратарь «Анахайм Дакс», отразивший 51 из 54 бросков по своим воротам в матче с «Филадельфия Флайерз» (4:3 Б).Второй звездой стал нападающий «Анахайма», оформивший в игре с «Филадельфией» (4:3 Б) хет-трик.Лучшим хоккеистом дня назван форвард «Торонто Мэйпл Лифс», сделавший дубль в матче «Классики Столетия» с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ).