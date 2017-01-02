Гибсон: не каждый день по моим воротам делают 54 броска

Голкипер «Анахайм Дакс»прокомментировал победу в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:4 Б), в котором он отразил 51 из 54 бросков по своим воротам.«Столько бросков за матч бывает далеко не каждый день, это было большим испытанием. Бывают игры, в которых тебе бросают только 15 раз. Иногда получается наоборот, и бросков в разы больше, чем обычно. Именно так всё было сегодня.Мы знали, что противник пойдёт вперёд, и во втором периоде они нас давили. Нам было очень непросто, но мы стремились довести игру до победы», — цитирует Гибсона официальный сайт лиги.