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175 лет назад
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Полунин открыл счёт в матче с датчанами, забросив шайбу от красной линии
2 января 2017, понедельник. 21:34.
Хоккей
Нападающий молодёжной сборной России Александр Полунин открыл счёт в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Данией. Форварду удался гол от красной линии. В матче продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу российской сборной.
— h
ttps://twitter.com/TSN_Sports/status/815987965214093312
>>> Россия выигрывает у Дании в 1/4 МЧМ в Торонто. LIVE
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей
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Новости. Хоккей
2 января 2017, понедельник
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