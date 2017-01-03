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Тарасенко: противостояние «Блюз» с «Чикаго» — это как ЦСКА — «Спартак» в России

3 января 2017, вторник. 09:26. Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от матча «Зимней классики» с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1), в котором он отметился дублем.

«В этом сезоне мы не раз проваливали вторую половину матча, а сегодня во втором и третьем периодах мы очень хорошо сыграли, создавали много моментов, выполняли установку на игру. Не удавалось забить, потом я забил гол, не очень красивый, но хорошо, что довели матч до победы. „Чикаго“ — принципиальный соперник, это как ЦСКА — »Спартак" у нас, здесь то же самое. И настрой у нас был такой же, тем более они сейчас идут на первом месте в конференции. Очень важно было выиграть сегодня, тем более, это может быть единственная возможность сыграть на таком стадионе. Сегодня был просто крутейший день, и я счастлив, что мы победили и смогли так порадовать наших болельщиков. От этой победы остались непередаваемые ощущения", — приводятся слова Тарасенко на официальном сайте НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Владимир Тарасенко
Новости. Хоккей
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