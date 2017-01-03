Канарейкин: в матче с «Динамо» будем стараться играть в атакующий хоккей

Главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Всё прошло хорошо, ко мне прилетала семья. Встречали Новый год и тренерским составом. У нас было два дня, чтобы подвести итоги уходящего года и наметить планы на наступивший.
Первый матч нового года, придут болельщики, поэтому, конечно, мотивация хорошая. Тем более, нас ждёт мощная домашняя серия, и первый матч – с непримиримым соперником, московским „Динамо“. Сегодня будет плотная работа, хорошая игра. Мы постараемся порадовать наших зрителей. „Динамо“ — это команда, которая заслуживает особого внимания, команда с большими традициями, уже заявившая о себе. Все матчи, которые проходят с ними, получаются очень насыщенными, контактными. Кроме того, соперник стремится закрепиться в восьмёрке. Поэтому можно сказать, что сегодня будет много единоборств, на это мы сделаем упор. Будем стараться играть в атакующий хоккей. Насколько это удастся – посмотрим, но мы приложим все усилия.
Возвращение двух первых центров, Соботки и Зубова, — усиление для нашей команды. Их игра придаст нам устойчивости как в атаке, так и в обороне», — цитирует Канарейкина пресс-служба клуба.