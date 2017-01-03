Ярушкин: мы перед каждой серией говорим, что для нас это кульминация сезона

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящей шестиматчевой выездной серии.«Все хоккеисты, кроме Анатолия Никонцева, находящегося в списке травмированных, сейчас в строю и готовы играть. Хорошо бы иметь длинную «скамейку», глубину состава в такой выездной серии, где кроме физической усталости может произойти всё что угодно. А говорить про какую-то особую подготовку? У нас и времени на это просто нет. Мы перед каждой серией — будь она домашняя или выездная — уже давно говорим, что для нас это кульминация сезона. Каждый матч очень важен, особенно если взглянуть на турнирную таблицу. Нам нужно постоянно брать очки.Мне представляется, что на данный момент у нас все звенья сбалансированы. Стэплтон не так много игр сыграл со Стоа и Радилом, и было бы странно ожидать, что за пару игр сразу всё начнёт получаться. Думаю, что через определённое количество матчей первая тройка должна смотреться лучше. Надеемся, что это случится уже по ходу ближайшей выездной серии.Хочется, конечно, как можно скорее увидеть голы в исполнении Стэплтона. Но этот игрок действует так, как мы от него просим. Он много полезного делает в обороне, постоянно играет в меньшинстве. Да, получилось, что Стэплтон начинал в одном звене, потом мы его перекинули в другое. Может, чуть-чуть его задёргали. Сейчас дадим ему постоянное место в легионерском звене и посмотрим, что из этого получится», — цитирует Ярушкина пресс-служба клуба.