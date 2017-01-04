Мартемьянов: у «Амура» было три хороших момента. Результат по игре

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура»прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (0:2).«Проиграли в движении, самоотдача была хорошая, но, к сожалению, ряд обстоятельств не позволил показать ту игру, которую ждали. Соперник выиграл наш пятак, сыграл правильно на добиваниях. У нас было три хороших момента, когда могли изменить ход встречи, но, к сожалению, нападающие не смогли забить гол. Результат по игре», — передаёт слова Мартьемьянова корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.