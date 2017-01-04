Барнетт: рад оказаться в «Амуре», хочу показать на что способен

Форвард хабаровского «Амура»прокомментировал свой переход в команду и поражение от братиславского «Слована» (0:2).«Хорошее начало матча получилось у нас, но, когда они забили первый гол, мы не продолжили давить, а наоборот отошли назад. Мы не были хорошо готовы к игре. Наша команда меняется, пока всё неплохо, рад оказаться в «Амуре», хочу показать всё на что способен. Наша выездная серия продолжается, нужно идти дальше. Любая команда может обыграть любую в этой лиге», — сказал Барнетт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.