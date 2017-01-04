Главный тренер Латвии U20 Милюнс покинул свой пост после МЧМ-2017

Главный тренер молодёжной сборной Латвиизаявил, что покинет свой пост после чемпионата мира 2017 года. 3 января латвийцы проиграли Финляндии (1:4) во втором матче утешительного раунда и покинули элитную группу.«В матче с финнами нас подвела дисциплина, много сил отняла игра в меньшинстве, да и в большинстве создали мало моментов. Всё-таки финны — команда другого уровня, не зря они прошлогодние чемпионы. Им отступать, как и нам, было некуда, но мастерство взяло верх. Порядка не было, поэтому класс и не побили. Мы готовились к тому, что мы не хуже и можем сыграть на их уровне, если попробуем не обращать внимания на то, что они финны.Задачу остаться не выполнили, значит, мне пора уйти и дать вариант другим выигрывать и заходить заново. Мне не удалось оставить команду в элите. Причин много, как объективных, так и субъективных. Конечно, сам турнир — это большая школа. Сказал ребятам спасибо за то, что показали, что мы не далеки от этого всего. С США плохо сыграли только в одном периоде, с Канадой неплохо сыграли. В каждой игре был, наверное, один решающий период, где нам не хватило удачи и везения. Значит, не всё такое тёмное в нашем хоккее, есть и светлое. Симпатии зрителей мы завоевали. Будущее у этих ребят есть, а у нескольких из них будет возможность вернуться обратно в элиту», — сказал Милюнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.