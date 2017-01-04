Занковец: не так много мы проводили времени в зоне «Спартака», как хотелось бы

«Очередной тяжёлый матч. Думаю, то, что нам пришлось много играть в меньшинстве, в первую очередь заслуга соперника, активно играли и где-то заставляли наших ребят делать ненужные удаления. Но честь и хвала тем, кто играл в обороне: в меньшинстве выстояли. Прежде всего, вратарю. Наверное, стоит отдельно отметить, что у нашего голкипера Кевина первый «сухарь», это дополнительный момент для радости.
Думаю, что настрой и самоотдача были на хорошем уровне. Не всё получалось с точки зрения организации атаки, не так много мы проводили времени в зоне соперника, как хотелось бы. То, что удалялись, тоже отрицательный момент, но то, что выстояли в меньшинстве, – положительный. Пока в состав попадают те ребята, которые на данный момент, мы считаем, сильнее.
Старченко уже начал тренироваться, думаю, что еще неделя, и он присоединится к основной группе», – цитирует тренера официальный сайт астанинской команды.
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