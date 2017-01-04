Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017

Главный тренер молодёжной сборной Россииопределился с составом команды на полуфинальный матч чемпионата мира с командой США.В этом матче впервые со встречи с американцами (2:3) на групповом этапе сыграет форвард Данил Юртайкин. Пропускают матч голкипер Владислав Сухачёв, защитник Артём Волков и форвард Герман Рубцов.Самсонов (Красоткин);Рыков-Сидоров, Капризов-Воробьёв-Полунин;Кудако-Сергачёв, Карнаухов-Квартальнов-Гурьянов;Зборовский-Воронков, Ураков-Беляев-Тренин;Дронов, Алексеев-Юртайкин.