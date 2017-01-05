Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими российскими игроками на МЧМ

Тренерский штаб молодёжной сборной России после поражения от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017 назвал лучших игроков команды на турнире. Ими стали нападающий, защитники вратарьКапризов набрал за шесть матчей 11 (8+3) очков и лидирует в гонке бомбардиров. Рыков отличился одной заброшенной шайбой и пятью результативными передачами.Самсонов на турнире провел два «сухих» матча — на групповой стадии со словаками (2:0) и в четвертьфинале с датчанами (4:0).