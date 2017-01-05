Торторелла: перед сезоном сказал игрокам «Джекетс», что нас никто не уважает

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»поделился мнением о 16-матчевой победной серии команды.«У наших ребят есть гордость. Я в самом начале тренировочного лагеря сказал им, что нас никто не уважает. Я надеялся, что это сработает. В НХЛ сложно заслужить уважение. Это их миссия, если хотите. Для тренера нет ничего лучше, чем работать с игроками, которых можно разозлить.Мы не чувствуем давления. И это мне нравится. Большинство ребят никогда не привлекали к себе внимания в масштабе всей страны, о них никогда так много не говорили. Команда оказалась у всех на виду, и это хорошо. В последние годы здесь было много негатива», — цитирует Тортореллу официальный сайт клуба.