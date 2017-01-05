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175 лет назад
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Стали известны составы команд на игру «Сибири» и московского «Динамо»
5 января 2017, четверг. 13:00.
Хоккей
Опубликованы составы команды на игру новосибирской «Сибири» и московского «Динамо», сообщают официальные «твиттеры» клубов. Встреча начнётся сегодня, 5 января, в 13:30 мск, «Чемпионат» проведёт
текстовую онлайн-трансляцию
.
—
https://twitter.com/hcsibir/status/816936421541969920
—
https://twitter.com/dynamo_ru/status/816938609672589314
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Динамо Москва
ХК Сибирь
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Новости. Хоккей
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