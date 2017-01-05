Белов: если «Витязь» хочет решать серьёзные задачи, надо ровно играть весь матч

Главный тренер «Витязя»подвёл итоги матча против «Авангарда», в котором его команда уступила со счётом 2:3«У нашей команды сегодня была хорошая отдача, неплохой настрой. Не получилось всю игру провести ровно, и это не первая такая игра. Допустили индивидуальные ошибки, а затем не смогли вытащить матч. Совершая такие ошибки, трудно рассчитывать на победу, особенно против такого соперника.Да, у нас действительно проблемный второй период, и после этой игры я могу сказать, что эту проблему не решили. Тут всё дело в психологии. Если мы хотим решать серьёзные задачи, то нужно научиться ровно проводить всю игру. Командный штраф в концовке игры? К судьям нет претензий, они нас весь матч предупреждали, что надо делать смены побыстрее, вот и дали удаление», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.