Шатан: удивлён тем, что «Слован» решил поднять свитер с моим именем

Легендарный словацкий хоккеистпрокомментировал поднятие свитера со своей фамилией под своды домашней арены братиславского «Слована».«Я думаю, что вы не ожидали увидеть меня сегодня на льду. Я тоже не ожидал. Я очень почтён и в это же время очень удивлён тем, что «Слован» решил внести меня в список легенд клуба. Хоккей дал мне очень много, и я не могу представить свою жизнь без него», — передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.42-летний экс-игрок провёл за «Слован» несколько сезонов, большую часть карьеры отыграв в Национальной хоккейной лиге. Шатан — самый результативный игрок за всю историю сборной Словакии.