Капризов: не придаю значение своему рекорду, главное — командный результат

Капитан молодёжной сборной России Кирилл Капризов прокомментировал победу в овертайме над шведами в матче за бронзовые медали МЧМ со счётом 2:1.
«Я старался как мог на этом турнире, пытался показать свою лучшую игру. Отдавал все силы в каждом матче, партнёры здорово передачи отдавали.
Сегодня было в эмоциональном плане играть тяжело, в матче с американцами было обидное поражение. Но мы справились.
Что сказать про Самсонова? Я всегда одно и тоже говорить буду про Илью. Красавчик! Гордость берёт, что играем вместе с ним.
Не придаю значение своему снайперскому рекорду. Если не я, то кто-то бы другой забил. Конечно, приятно, но главное — командный результат», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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