Капризов: не придаю значение своему рекорду, главное — командный результат

Капитан молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу в овертайме над шведами в матче за бронзовые медали МЧМ со счётом 2:1.«Я старался как мог на этом турнире, пытался показать свою лучшую игру. Отдавал все силы в каждом матче, партнёры здорово передачи отдавали.Сегодня было в эмоциональном плане играть тяжело, в матче с американцами было обидное поражение. Но мы справились.Что сказать про Самсонова? Я всегда одно и тоже говорить буду про Илью. Красавчик! Гордость берёт, что играем вместе с ним.Не придаю значение своему снайперскому рекорду. Если не я, то кто-то бы другой забил. Конечно, приятно, но главное — командный результат», — сказал Капризов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.