Победная серия Бобровского прервалась, «Коламбусу» не хватило 2 побед до рекорда

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс»не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:5). Российский вратарь пропустил 5 шайб при 18 отражённых бросках и на 46-й минуте был заменён на Кертиса Макиленни, отразившего 4 броска.14-матчевая победная серия Бобровского прервалась и осталась второй по продолжительности в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Такие же серии были ещё у 6 голкиперов. Рекорд принадлежит вратарю «Бостон Брюинз» Жилю Жильберу, выигравшему 17 матчей подряд в сезоне-1975/76.16-матчевая победная серия «Блю Джекетс» прервалась и осталась второй по продолжительности в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу» в сезоне-1992/93, выигравшему 17 матчей подряд.