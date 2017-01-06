Паршин: 700-й матч в чемпионатах России? Не особо важное событие

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Атмосфера отличная, приехало много наших болельщиков, они нас заводили, мы старались победить для них. Все поддерживали друг друга. У Игоря ухудшилось состояние, такое иногда бывает.700-й матч в чемпионатах России? Честно говоря, не особо важное событие. Просто хочется играть и помогать команде.Рано или поздно должно прорвать. Наконец-то выиграли, хоть и по буллитам, но всё равно. Надо просто похладнокровнее использовать наши моменты, и голы придут. Победы всегда влияют в положительную сторону. Тем более мы столько не могли выиграть по буллитам и наконец-то сделали это», — цитирует игрока официальный сайт клуба.