Мозес: СКА не реализовал свои шансы в матче с «Йокеритом» — это главная проблема

Нападающий СКАподвёл итоги матча с «Йокеритом» (2:3), в котором его команда потерпела четвёртое поражение подряд.«Йокерит» — хорошая команда, плотно действует в обороне. У нас были шансы забить, но мы не смогли ими воспользоваться — это была наша самая большая проблема сегодня. Сложно сказать, за счёт чего «Йокерит» смог победить. Надо пересмотреть видео. Вратарь соперника сыграл здорово, плюс они смогли реализовать свои моменты. В целом же игра была равная", — цитирует Мозеса пресс-служба клуба.