Результаты игрового дня МХЛ

В первый игровой день 2017 года в регулярном чемпионате МХЛ состоялось восемь матчей.«Амурские Тигры» на домашней площадке нанесли «Атлантам» третье поражение кряду, матч завершился со счётом 4:0.«Тайфун» во Владивостоке уступил МХК «Динамо» Спб со счётом 1:2.«Ирбис» в гостях взял верх над «Стальными Лисами» со счётом 5:3.«Мамонты Югры» на домашней площадке всухую проиграли «Сибирским Снайперам» — 0:4.СКА-1946 в Санкт-Петербурге одолели «Русских Витязей» в овертайме со счётом 2:1.«Ладья» в гостях потерпела поражение от «Сарматов» со счётом 3:4 ОТ.«Кузнецкие Медведи» одержали гостевую победу над «Тюменским Легионом» — 6:2.«СКА-Серебряные Львы» на домашней площадке выиграли у МХК «Спартак» со счётом 2:0.