Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты игрового дня МХЛ

6 января 2017, пятница. 20:15. Хоккей
В первый игровой день 2017 года в регулярном чемпионате МХЛ состоялось восемь матчей.

«Амурские Тигры» на домашней площадке нанесли «Атлантам» третье поражение кряду, матч завершился со счётом 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 06:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
4 : 0 2:0, 0:0, 2:0
Атланты
Московская область
1:0 – Науменко (Беляков) – 02:46 (5x5), 2:0 – Кармашков (Карпусь, Заседа) – 04:10 (5x4), 3:0 – Павлов (Карпусь, Заседа) – 45:17 (5x5), 4:0 – Крутий (Шабуров, Павлов) – 59:29 (5x5)


«Тайфун» во Владивостоке уступил МХК «Динамо» Спб со счётом 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 – Лоновенко – 07:49 (5x4), 1:1 – Дыняк (Шурыгин, Жабреев) – 13:59 (5x4), 1:2 – Куракин (Ельшанский) – 38:56 (5x4)


«Ирбис» в гостях взял верх над «Стальными Лисами» со счётом 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
3 : 5 2:1, 1:3, 0:1
Ирбис
Казань
1:0 – Швырев – 07:59 (5x4), 2:0 – Авраменко (Швырев, Коробкин) – 09:02 (5x5), 2:1 – Шабанов (Хакимзянов, Расулов) – 17:25 (5x4), 2:2 – Редков (Баин) – 25:25 (5x5), 2:3 – Ахметгалиев (Журавлёв, Редков) – 28:29 (5x4), 3:3 – Швырев (Икамацких, Коробкин) – 34:51 (5x4), 3:4 – Расулов (Самсонов) – 37:36 (5x5), 3:5 – Хованов – 59:47 (en)


«Мамонты Югры» на домашней площадке всухую проиграли «Сибирским Снайперам» — 0:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 11:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0 : 4 0:0, 0:2, 0:2
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Локтев (Дергунов) – 24:10 (6x5), 0:2 – Богуш (Челбаев) – 39:57 (5x5), 0:3 – Ткаченко (Михайлов, Десятков) – 52:12 (5x5), 0:4 – Ткаченко (Михайлов) – 54:46 (4x5)


СКА-1946 в Санкт-Петербурге одолели «Русских Витязей» в овертайме со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Вейтов – 45:42 (5x5), 1:1 – Горохов (Леонов) – 59:06 (5x4), 2:1 – Курбатов (Мойсеев) – 61:54 (4x4)


«Ладья» в гостях потерпела поражение от «Сарматов» со счётом 3:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 15:00 МСК
Сарматы
Оренбург
4 : 3 0:1, 2:1, 1:1, 1:0
Ладья
Тольятти
0:1 – Грошев (Сулейманов, Семёнов) – 02:34 (5x4), 0:2 – Сулейманов (Грошев) – 27:24 (5x5), 1:2 – Карлиев – 35:07 (5x5), 2:2 – Новосёлов (Борисов) – 39:37 (5x4), 3:2 – Борисов (Герасимов, Факиров) – 41:47 (5x4), 3:3 – Сулейманов (Валиуллов) – 42:59 (5x5), 4:3 – Герасимов (Борисов, Новосёлов) – 63:16 (4x4)


«Кузнецкие Медведи» одержали гостевую победу над «Тюменским Легионом» — 6:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 15:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
2 : 6 0:2, 1:2, 1:2
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Рубан (Роганов) – 06:33 (5x5), 0:2 – Пархоменко (Караваев) – 13:00 (5x4), 0:3 – Лудцев (Пархоменко) – 29:21 (5x5), 0:4 – Лудцев (Пархоменко) – 31:44 (5x5), 1:4 – Марзаганов – 34:58 (5x5), 1:5 – Лудцев (Караваев) – 42:55 (5x5), 1:6 – Креган – 51:31 (4x5), 2:6 – Плёнкин (Арзамасцев) – 56:14 (5x5)


«СКА-Серебряные Львы» на домашней площадке выиграли у МХК «Спартак» со счётом 2:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 17:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
2 : 0 2:0, 0:0, 0:0
МХК Спартак
Москва
1:0 – Сорокин (Селютин, Куянов) – 04:23 (5x5), 2:0 – Яровой (Константинов, Мисников) – 10:37 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Амурские Тигры МХК Атланты МХК Динамо Санкт-Петербург МХК Ирбис Казань МХК Кузнецкие Медведи МХК Ладья МХК Мамонты Югры МХК Русские Витязи МХК Сарматы МХК Сибирские Снайперы МХК СКА-1946 МХК СКА-Серебряные Львы МХК Спартак МХК Стальные Лисы МХК Тайфун МХК Тюменский Легион
Новости. Хоккей
6 января 2017, пятница
20:19 Занковец: «Барысу» не хватило настойчивости и агрессии перед воротами
20:17 Буцаев: «Сочи» показал отличную командную игру и заслужил три очка
20:15 Результаты игрового дня МХЛ
19:46 Дэйли: я не вижу, что КХЛ является конкурентом НХЛ, в том числе и в Китае
19:22 Крикунов: «Автомобилист» настроился и боролся от начала до конца
19:21 Скудра: зрителям формат овертайма «три на три» интереснее, чем тренерам
19:15 НХЛ рассматривает возможность проводить матчи в Китае
19:10 «Сочи» одержал крупную победу над «Барысом», Барулин сыграл на ноль
19:02 Видео. «Металлург» (Новокузнецк) — «Локомотив»
18:56 «Лада» — «Трактор»: видео лучших моментов
18:49 «Нефтехимик» — «Металлург» (Магнитогорск): видеообзор
18:47 Варицкий: Рубцов останется в Канаде из-за травмы, ему пока нельзя летать
18:39 Видео. «Йокерит» — СКА
18:39 «Авангард» — «Витязь»: видео лучших моментов
18:37 Разин: Лапенков, который сыграл из-за дисквалификации Купцова, стал героем матча
18:35 «Динамо» (Рига) — ЦСКА: видеообзор
18:34 Ярушкин: «Спартак» старался, но «Югра» здорово сыграла и по счёту
18:32 Видео. «Медвешчак» — «Амур»
18:32 Коскиранта: «Йокерит» чуть больше работал и был чуть удачливее СКА
18:23 Вратарь «Бостона» Худобин прошёл процедуру драфта отказов и был отправлен в АХЛ
18:05 Мозес: СКА не реализовал свои шансы в матче с «Йокеритом» — это главная проблема
17:59 Гол и буллит Батлера принесли «Торпедо» победу в Екатеринбурге
17:44 Скудра: у «Торпедо» есть свой стиль и характер, появилась стабильность
17:27 Тротц: 16 побед подряд «Коламбуса» в нашей лиге, в наше время — это впечатляет
17:00 Маклеллан: Марун показал себя
16:49 «Югра» дома переиграла «Спартак», Алексеев, Королёв и Лапенков набрали по 2 очка
16:43 Потапов забил 100-й гол «Спартака» в текущем сезоне
16:14 Д. Уильямс: хотел прервать серию «Коламбуса», а кому этого не хотелось?
15:36 Форвард «Нэшвилла» Сиссонс оформил свой первый хет-трик в НХЛ
14:35 Василевский пропустил по 5 шайб два матча кряду
14:00 Новиков: Самсонов – один из самых перспективных вратарей в мире
13:51 Фазель: ни одного российского хоккеиста в списке МОК нет
13:30 Плющев: у «молодёжки» всё нормально по результату, есть много вопросов по игре
13:05 Трямкин: надо было привыкнуть к НХЛ, но мне нравится
13:00 Кожевников: Капризов созрел для НХЛ, летом его тяжело будет удержать в Уфе
12:55 Паршин: 700-й матч в чемпионатах России? Не особо важное событие
12:19 Форвард «Флориды» Гриффит выбыл минимум на неделю, клуб вернул Макканна из АХЛ
12:12 Купер: Василевский молодой парень и будет первым номером в НХЛ
11:48 Дубински: у «Коламбуса» была отличная серия
11:42 Молодёжная сборная США выиграла чемпионат мира в четвёртый раз в истории
11:40 Торторелла: я горжусь «Коламбусом»
11:29 Дален: сборная Швеции без медали, это большое разочарование
11:24 Асплунд: Швеция играла хорошо, но мы допустили слишком много ошибок
11:13 Келлер: Терри — невероятный парень, он вообще не нервничает
11:12 Парсонс: в финале МЧМ-2017 была фантастическая атмосфера
Все новости RSS
Кто лучший игрок сборной России на МЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+