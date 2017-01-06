Торесен: Быков и Захаркин вселяли уверенность, что каждый может быть лидером

Бывший нападающий СКАрассказал об особенностях работы с тренерами Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным, которые привели питерских «армейцев» к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2014/15. Кроме того, Торесен вместе с Быковым и Захаркиным стал чемпионом в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году.«Я был готов играть при любом тренере, но было приятно, что контракты подписали с ним и Игорем Захаркиным – я знал, чего стоит ожидать. Много вещей нужно сделать с игроками, всей командой, чтобы её сплотить. Мне кажется, хорошие ходы сделало руководство, которое пригласило игроков, подходивших команде. Ещё необходимы топ-игроки как Панарин, Шипачёв, Дадонов, Кови – эти ребята провели хороший сезон. Всё дело в командной химии, сплочении ребят. Когда это удаётся сделать, игроки становятся друг другу как братья, и тогда появляется шанс на победу. И мы это сделали.Когда проигрывали матч, было важно сказать игрокам, что они остаются лучшими. Иногда тренеры показывали видео с голами из предыдущих матчей. Помню такие слова: «Ребята, вы проиграли в прошлый раз, но завтра новый матч. Вот что вы делали раньше, посмотрите на эти красивые голы. И, конечно же, верьте в себя». Тренеры вселяли уверенность, что каждый может быть лидером. Это, пожалуй, самая сильная сторона их стиля. Они хотели, чтобы каждый игрок положительно оценивал себя и был лидером внутри команды», — цитирует Торесена «Советский спорт в Санкт-Петербурге».