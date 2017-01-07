«Торонто» победил «Нью-Джерси», забив 4 гола за 6 минут, Зайцев набрал 1 очко

«Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в «Пруденшиал-центре» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.Уже к 16-й минуте «Торонто» повёл со счётом 4:0 — отличились Назем Кадри (10-я минута), Коннор Браун (14), Остон Мэттьюс (15) и Тайлер Бозак (16). Этот результат продержался более 40 минут игрового времени. Лишь в концовке «дьяволы» сократили отставание благодаря голам Пьера-Александра Паренто (57) и Джона Меррилла (58).Защитник «Мэйпл Лифс»отдал одну голевую передачу. Нападающий Никита Сошников провёл на льду 12 минут. Российский легионер «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл 13 минут.