«Колорадо» в овертайме обыграл «Айлендерс», прервав серию из 5 поражений

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.
Габриэль Ландеског на 7-й минуте вывел «Колорадо» вперёд. На 15-й минуте Мэттью Ньето имел отличный шанс удвоить преимущество «Эвеланш», но не реализовал буллит. На 38-й минуте Джонни Бойчак забросил ответную шайбу. Этот гол стал последним в основное время матча. Победу «Колорадо» принёс точный бросок Натана Маккиннона за 17 секунд до конца овертайма.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут, Фёдор Тютин — 24 минуты. Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин отыграл 14 минут.
Благодаря этой победе «Эвеланш» прервал серию из пяти поражений.