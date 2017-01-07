Вторым вратарём «Флориды» в матче с «Нэшвиллом» был менеджер клуба

Голкипер «Флориды Пантерз»получил повреждение на раскатке перед матчем с «Нэшвилл Предаторз» (2:1).В итоге сменщиком Джеймса Раймера в этом матче стал Бобби Сегин, менеджер «Пантерз», ранее игравший на позиции вратаря на студенческом уровне. По словам главного тренера клуба Тома Роу, ожидается, что Луонго пропустит несколько дней.Также в матче получил травму нападающий «Флориды» Ник Бьюгстэд, покинувший лёд уже в первом периоде.