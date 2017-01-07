Дежарден: английский Трямкина становится лучше, с ним можно посмеяться

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Уилли Дежарден рассказал об адаптации защитника Никиты Трямкина.
«Его английский становится лучше. Иногда я думаю, что Трямкин не понял, что я сказал, но это не так. У него хорошее чувство юмора. С ним можно посмеяться. За ним интересно наблюдать, потому что ему здесь нравится. Ему нравится приходить на каток, ему нравится играть. Это приятно видеть», — приводит слова Дежардена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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