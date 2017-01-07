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Дежарден: английский Трямкина становится лучше, с ним можно посмеяться

7 января 2017, суббота. 11:22. Хоккей
Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Уилли Дежарден рассказал об адаптации защитника Никиты Трямкина.

«Его английский становится лучше. Иногда я думаю, что Трямкин не понял, что я сказал, но это не так. У него хорошее чувство юмора. С ним можно посмеяться. За ним интересно наблюдать, потому что ему здесь нравится. Ему нравится приходить на каток, ему нравится играть. Это приятно видеть», — приводит слова Дежардена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

>>> Трямкин: надо было привыкнуть к НХЛ, но мне нравится
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Никита Трямкин
Новости. Хоккей
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