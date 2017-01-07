Сбиса: Трямкин — забавный парень, его английский уже можно понять

Защитник «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением о своём партнёре по команде«Мы с Трямкиным обмениваемся отдельными словами. Но из этого уже получается разговор. Слов немного, но понять его можно. Он забавный парень. Можно пошутить над ним, он всегда готов ответить тебе тем же. Для новичка, который не очень хорошо говорит, это важно. Он чувствует себя более комфортно, понимает, что является частью команды», — приводит слова Сбиса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.