Молодёжная сборная России прилетела в Москву после завоевания бронзы МЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею, завоевавшая бронзовые медали на чемпионате мира, проходившем в Канаде, вернулась в Москву. Самолёт с нашей командой приземлился в аэропорту Шереметьево.Российские хоккеисты в полуфинале уступили будущим чемпионам — команде США (3:4 Б), а в матче за третье место обыграли сборную Швеции (2:1 ОТ).С командой не смог вернуться нападающий Герман Рубцов, который получил травму в четвертьфинале с Данией.