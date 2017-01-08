Щербак забил свой первый гол в НХЛ в дебютном матче первым же броском

Форвард «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак забросил свою первую шайбу в НХЛ в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:3).
В первом периоде российский нападающий отличился с передач Джеффа Петри и Филиппа Дано. Результативным стал первый его бросок по воротам. Всего он провёл на льду около 11 минут и закончил матч с показателем полезности «+1». В 27 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги текущего сезона 21-летний Щербак набрал 20 (10+10) очков.
Видео гола Щербака можно посмотретьздесь