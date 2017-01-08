Террьен: хотели дать Щербаку возможность проявить себя

Главный тренер «Монреаль Кнадиенс» Мишель Террьен после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Торонто» (5:3) оценил игру российского нападающего Никиты Щербака. Он забросил свою первую шайбу в лиге первым же броском.
Есть причины, по которым я дал Щербаку сыграть в большинстве. Парень обладает высоким мастерством, мы хотели дать ему возможность проявить себя, так что в команде все рады, что он сумел этим воспользоваться», — передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.