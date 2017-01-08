Холл: я хотел доказать «Ойлерз», что они неправы, обменяв меня

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз»поделился впечатлениями от матча со своей бывшей командой «Эдмонтон Ойлерз» (1:2 ОТ).«Я хотел доказать им, что они неправы, и сделать это за счёт командных достижений, хотел показать им, что могу помочь команде. Конечно, в этом плане я расстроен. У нас больше поражений, чем побед. Мы не в зоне плей-офф в отличие от „Эдмонтона“. Не думаю, что я в этом виноват, но считаю, что мне есть над чем работать для того, чтобы выйти на новый уровень. Я думаю, что смогу это сделать», — приводит слова Холла официальный сайт лиги.