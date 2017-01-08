Занковец: не могу никого упрекнуть, между победой и поражением была тонкая грань

Главный тренер «Барыса»поделился впечатлениями после поражения от «Торпедо» (1:3).«Что касается игры, то и по движению матч получился хороший, и по настрою, и по самоотдаче. В принципе, язык не повернётся кого-то упрекнуть, играли команды, которые хотели победить. К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник воспользовался своим шансом плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра, в принципе, тонкая грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала удача, нам не хватило возле ворот соперника агрессии», — приводит слова Занковца официальный сайт клуба.