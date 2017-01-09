Ахо, Стоун и Хартман – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой стал форвард «Чикаго Блэкхоукс», в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2) оформивший хет-трик за 7 минут 39 секунд. Он забил три гола подряд, два из них – в пустые ворота.Второй звездой назван нападающий «Оттава Сенаторз» Марк Стоун, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:3).Первой звездой признан форвард «Каролина Харрикейнз» Себастьян Ахо, оформивший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ).