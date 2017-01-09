Самолёт с игроками «Далласа» совершил вынужденную посадку из-за задымления

Самолёт с игроками «Даллас Старз» спустя пять минут после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт Сент-Луиса из-за задымления, возникшего в кабине пилота.В воскресенье «Даллас» проиграл «Сент-Луис Блюз» (3:4), после чего команда должна была лететь в Лос-Анджелес на выездную встречу с «Кингз», запланированную на понедельник. Однако спустя пять минут после взлёта самолет, на борту которого находились 50 человек, включая игроков, тренерский штаб и персонал «Старз», развернулся и вернулся в аэропорт из-за того, что в кабине пилота возникло задымление.По данным пожарной службы аэропорта, причиной появления дыма стали проблемы с электрикой, но они не носили существенного характера и не привели к пожару. Это подтвердили и в пресс-службе «Далласа», сообщив, что хоккеисты даже не заметили дыма.«Все находятся в безопасности, и это главное», — подчеркнул пресс-секретарь клуба Бен Фромштейн.В результате за игроками прилетел другой самолёт.