Паризе: наш тренер с нетерпением ждал матча с «Анахаймом»

Форвард «Миннесота Уайлд»прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (2:1) и отношение главного тренера Брюса Будро к матчу со своей бывшей командой.«Можно сказать, что он ждал матча с нетерпением. Он тонко намекал на это в течение последней недели, так что мы понимали всю важность момента. Это то же самое, если игрок противостоит своей бывшей команде. В такой момент всегда ужасно хочется выиграть.Он пару раз заговаривал с нами об игре «Анахайма» и сегодня утром кое-что добавил, подразумевая, что мы должны выиграть эту игру», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.