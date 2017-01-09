Королёв: я понимал, что в «Витязе» не нужен, и мне давали это понять

Нападающий «Югры»признался, что не любит менять команды. Также хоккеист рассказал о недоверии в предыдущих командах — СКА и «Витязе».«Я люблю как можно дольше играть в одном клубе. Была бы возможность, я бы вообще всю жизнь играл в одной команде. Люблю стабильность. Переход из СКА в «Витязь» уже наклёвывался и не стал неожиданностью для меня. Тогда в клубе была специфическая обстановка. Набирали всё больше игроков, а молодых хоккеистов моего возраста тоже не хотели отпускать и держали в ВХЛ. Конечно, у каждого игрока есть свои амбиции, и мы хотели что-то поменять, но не могли найти компромисс.В этом году у меня была похожая ситуация в «Витязе». Когда ты понимаешь, что на тебя первая команда не особо рассчитывает, а во второй команде играть мешают амбиции, становится трудно найти общий язык с генеральным менеджером клуба. Я понимал, что в «Витязе» не нужен, и мне давали это понять. Я хотел играть только в КХЛ. На мне плохо сказывается, когда я не играю. Чем дольше сижу, тем хуже будет мой старт в новой команде. Поэтому я переживал, что время уходило зря», — цитирует игрока официальный сайт клуба.