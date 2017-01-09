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Кареев, Хиетанен, Лемтюгов и Иванов – лучшие игроки 19-й недели в КХЛ

9 января 2017, понедельник. 14:29. Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков 19-й игровой недели.

Лучшим вратарём признан голкипер «Нефтехимика» Андрей Кареев. В трёх матчах он одержал две победы, обе – на ноль. 21-летний Кареев отразил 99,21% бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя – лучшие в КХЛ на неделе).

Лучшим защитником недели назван Юусо Хиетанен из московского «Динамо». Бело-голубые выиграли все три матча на неделе, Хиетанен набрал 3 (1+2) очка.

Лучшим нападающим стал Николай Лемтюгов из «Авангарда». Омская команда выиграла два матча из трёх, Лемтюгов набрал 5 (3+2) очков.

Лучшим новичком стал форвард «Югры» Егор Иванов. Вместе с командой он выиграл два матча из трёх, в них он забил 1 гол, который стал победным и первым для 21-летнего игрока в КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Динамо Москва ХК Нефтехимик ХК Югра Андрей Кареев Николай Лемтюгов Юусо Хиетанен
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9 января 2017, понедельник
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