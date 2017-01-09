Кареев, Хиетанен, Лемтюгов и Иванов – лучшие игроки 19-й недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков 19-й игровой недели.Лучшим вратарём признан голкипер «Нефтехимика». В трёх матчах он одержал две победы, обе – на ноль. 21-летний Кареев отразил 99,21% бросков при коэффициенте надёжности 0,33 (оба показателя – лучшие в КХЛ на неделе).Лучшим защитником недели названиз московского «Динамо». Бело-голубые выиграли все три матча на неделе, Хиетанен набрал 3 (1+2) очка.Лучшим нападающим стализ «Авангарда». Омская команда выиграла два матча из трёх, Лемтюгов набрал 5 (3+2) очков.Лучшим новичком стал форвард «Югры». Вместе с командой он выиграл два матча из трёх, в них он забил 1 гол, который стал победным и первым для 21-летнего игрока в КХЛ.