Видео. «Барыс» — «Торпедо»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Торпедо». Встреча проходила в Астане и завершилась победой гостей со счётом 3:1.Единственный гол хозяев на счету Дастина Бойда. В составе «Торпедо» дубль оформил Картер Эштон, ещё одну шайбу забросил Максим Осипов.