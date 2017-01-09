Грабнер, Марун и Холтби — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели.1., нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс». Набрал за три матча 7 (5+2) очков, забил два победных гола и помог своей команде одержать две победы.2., нападающий «Эдмонтон Ойлерз». Набрал 6 (5+1) очков в четырёх играх, включая первый в карьере хет-трик в матче с «Бостон Брюинз» (4:3).3., вратарь «Вашингтон Кэпиталз». Выиграл оба матча, в которых принимал участие, отразив 95,5% бросков и пропуская в среднем 1,29 шайбы за игру.